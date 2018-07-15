Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю

Трехдневные тренировки в Финском заливе позади: корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали девять эпизодов прохождения в строю, в том числе в составе тактических групп.

В маневрах приняли участие дизельная подлодка Северного флота «Владикавказ», ракетные корветы «Бойкий» и «Сообразительный», новейший большой десантный корабль «Иван Грен», а также малый ракетный корабль «Серпухов», вооруженный комплексом «Калибр».

Экипажам еще предстоят две ночные и одна дневная, генеральная репетиция.

В 2018 году российскому флоту исполняется 322 года. Всего в торжествах 29 июля в Санкт-Петербурге задействуют более 40 боевых единиц ВМФ, включая противодиверсионные, патрульные и артиллерийские катера.