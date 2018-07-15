Эскадра Северного флота войдет в Финский залив

Четыре корабля Северного флота во главе с крейсером «Маршал Устинов» прибудут сегодня в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», атомного подводного крейсера «Орел», большого противолодочного корабля «Североморск» и фрегата «Адмирал Горшков», совершив межфлотский переход из главной базы Северного флота Североморска, сегодня, 15 июля, во второй половине дня прибудет в акваторию Финского залива», - рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Прибыв в Финский залив, корабли займут заранее определенные районы, а после пополнения запасов приступят к тренировкам парада.

Накануне Дня ВМФ В Санкт-Петербурге пройдут четыре репетиции Главного военно-морского парада.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 29 июля. В этом году в нем примут участие более 40 военных кораблей.