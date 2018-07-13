В парадный строй после трех океанов за кормой: учебный корабль «Перекоп» примет участие в параде в честь дня ВМФ

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершивший межфлотский переход из Кронштадта в Приморье, примет участие в параде в День военно-морского флота России во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Перекоп» займет место в парадном строю вместе с боевыми кораблями Тихоокеанского флота. Экипаж уже начал подготовку к морскому параду», говорится в сообщении.

Корабль вышел из Кронштадата 1 марта и прибыл во Владивосток 7 июня. Он преодолел 35 тысяч километров, три океана, два десятка морей и 7 часовых поясов.

Учебный корабль «Перекоп» входит в состав Балтийского флота. Построен по проекту «Смольный» в 1976 году. Предназначен для обучения курсантов и матросов различных специальностей для Военно-морского флота России.