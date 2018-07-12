Как проходят испытания ЗРК «Тор-М2» и корвета ВМФ проекта 22160: уникальные кадры

«Военная приемка» расскажет о новейшем патрульном корвете военно-морского флота проекта 22160 «Василий Быков» и зентно-ракетном комплексе «Тор-2». В ближайшее воскресенье на телеканале «Звезда» выйдут сразу три выпуска программы.

«Василий Быков» - это первый в истории российского ВМФ корабль, созданный специально для борьбы с пиратами. Съемочная группа покажет, как строился новый корвет, отправится в первый поход «Василия Быкова» и проведет детальную экскурсию по кораблю. Зрителей ожидают прогулка по мостику, радиорубке и каютам. Ведущий Алексей Егоров также расскажет об ангаре для спецназовского вертолета, отсеке для необычного оружия боевых водолазов. Кроме того, съемочная группа попадет в погружаемый в воду док, где находится десантно-штурмовая лодка проекта 02800 - маленький бронированный катер, не имеющий аналогов в мире. Конструкторы утверждают, что он может выходить в бой прямо во время движения.

Зрители «Военной приемки» увидят кадры первого плавания нового корабля от завода в Татарстане к месту службы на Черном море по каналам с узкими шлюзами и рекам с низкими мостами и перекатами.

А третий выпуск программы будет посвящен зенитно-ракетному комплексу «Тор-М2». Зрителям покажут, как ЗРК умеет подниматься на крутые склоны, одолевает болото и грязь и сохраняет свою герметичность в водоеме. Алексей Егоров отправится на предприятия, где выпускают «Тор-М2» и примет участие в испытаниях морского варианта зенитно-ракетного комплекса.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье 15 июля в 09:15 на телеканале «Звезда».