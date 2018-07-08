Корвет «Бойкий» прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

Корвет Балтийского флота «Бойкий» после выполнения задач в Северной Атлантике прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ, 29 июля. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в Минобороны.

«В пункте дислокации Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте состоялась торжественная встреча корвета Балтийского флота "Бойкий", прибывшего для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее корвет выполнял задачи в Северной Атлантике в составе отряда боевых кораблей Балтийского флота.

Ранее в Кронштадт для участия в параде от Балтийского флота пришли большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев».