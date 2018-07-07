«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде
Во время перехода из Балтийска экипаж корабля отработал действия по организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны.
Фото: Минобороны РФ
В Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде сегодня прибыл фрегат «Адмирал Макаров».
Корабль обладает уникальными мореходными качествами. Он способен развивать скорость до 30 узлов и может находиться в автономном плавании до 30 суток, а также оснащен мощным арсеналом ударного вооружения, в том числе крылатыми ракетами «Калибр».
Вслед за фрегатом в порт зашел корвет «Сообразительный».
На следующей неделе экипажи кораблей приступят к тренировкам.
Парад в честь Дня ВМФ состоится 29 июля. В нем будет участвовать более 40 кораблей, половину из которых зрители увидят впервые.