«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде

В Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде сегодня прибыл фрегат «Адмирал Макаров».

Корабль обладает уникальными мореходными качествами. Он способен развивать скорость до 30 узлов и может находиться в автономном плавании до 30 суток, а также оснащен мощным арсеналом ударного вооружения, в том числе крылатыми ракетами «Калибр».

Вслед за фрегатом в порт зашел корвет «Сообразительный».

На следующей неделе экипажи кораблей приступят к тренировкам.

Парад в честь Дня ВМФ состоится 29 июля. В нем будет участвовать более 40 кораблей, половину из которых зрители увидят впервые.