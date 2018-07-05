Корабли СФ начали переход на Балтику для участия в главном параде ВМФ

Сегодня корабли Северного флота начали межфлотский переход из акватории Баренцева моря в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет в акваториях реки Невы и Кронштадтского рейда в День Военно-Морского Флота России.

Возглавляет группу кораблей Северного флота ракетный крейсер «Маршал Устинов». Экипаж крейсера успешно завершил выполнение задач в ходе сбор-похода и готов представлять СФ на Главном военно-морском параде.

Также в составе группы задачи межфлотского перехода с Северного на Балтийский флот осуществляют большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», завершающий программу государственных испытаний.

Переход отряда кораблей Северного флота на Балтику займет более недели. Во время перехода моряки-североморцы проведут ряд внутрикорабельных учений и тренировок по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем, по борьбе за живучесть, а также выполнят ряд элементов совместного маневрирования в районах интенсивного судоходства.