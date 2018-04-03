Более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности третий день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Для этих целей продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1 123 боевика и члена их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо», - заявил Евтушенко.

С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 31 499 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 155 409 человек.

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации.

«В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения в провинциях Латакия, Дамаск и Деръа», - добавил генерал-майор.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто покинул свои дома во время действия «гуманитарных пауз». Им оказывается всесторонняя помощь Центром по примирению.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

«Центром по примирению проведена благотворительная акция в населенном пункте Телль-Даман провинции Алеппо, в ходе которой местным жителям выдан свежий хлеб общим весом одна тонна. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода», - сообщил Евтушенко.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 88 сирийцам, в том числе 37 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 37 человек, провинции Хомс – 162 человека, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 730 человек.