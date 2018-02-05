К уборке снега в Москве подключили военную технику
«Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов», - сообщается на сайте Минобороны России.
Фото: Минобороны РФ
Почти 100 военнослужащих, два грейдера и дорожная машина задействованы в ликвидации последствий снегопада в Красногорском муниципальном округе Московской области и в самой Москве. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
«Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в двухчасовой готовности находятся сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях.
Мощнейший за столетие снегопад накрыл московский регион третьего и четвертого февраля. В результате стихии погиб один человек, еще пятеро пострадали. Из-за снега и льда повалено более двух тысяч деревьев, в школах Москвы объявлен режим свободного посещения занятий.