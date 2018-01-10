В Сирии боевики нарушили режим перемирия четыре раза

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Алеппо (один случай) и Латакия (три).

Беспорядочная стрельба велась из минометов и стрелкового оружия в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ).

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию: в населенный пункт Саламия провинции Хама местному населению доставили 2,6 тонны продуктов питания. Медицинскую помощь получили 46 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.