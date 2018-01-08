Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода

Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» вернулись во Владивосток после дальнего похода.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Андреевские флаги российского Военно-Морского Флота за три месяца похода развевались в портах восьми государств Юго-Восточной Азии – от Китая до Сингапура.

Во время прибытия в Манилу российских военнослужащих приветствовали лично президент Республики Филиппины Рордриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший с официальным визитом.

На палубе кораблей организовали выставку вооружения, кроме того, было показано снаряжение боевых пловцов. Подготовка отряда морского спецназа с «Адмирала Пантелеева» привела в восторг военных специалистов Филиппин, Брунея, Камбоджи, Мьянмы. Вместе с силами специальных операций этих стран на учениях российские боевые пловцы высаживались с вертолетов, «захватывали» побережье.

«С учетом специфики подготовки наших специалистов это и осмотр подводной части корабля, и освобождение заложников, досмотровые действия, в том числе и скрытная высадка личного состава с использованием подводной специальной техники», – сказал заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов.

В Таиланде экипажи кораблей приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию ассоциации государств Юго-Восточной Азии.