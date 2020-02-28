Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале

Экипаж гражданского вертолета Ми-171А2 установил рекорд России по максимальной скорости, достигнутой вертолетом на ограниченной дистанции 1,6 километра.

Достижение удалось зафиксировать на фестивале скорости «Байкальская миля», сообщили «Звезде» в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Управлял винтокрылой машиной экипаж Улан-Удэнского авиационного завода. Он развил скорость в 268 километров в час на минимально допустимой высоте - 20 метров, добавили в пресс-службе.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Вертолеты России» получил разрешение на поставки Ми-171А2 в Колумбию и Индию.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 - модернизированный вертолет семейства Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления.

Одним из отличий Ми-171А2 является новая несущая система. На вертолете установлены Х-образный рулевой винт и несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. За счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 килограммов.