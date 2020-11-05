ОПК Минобороны России получило модернизированные танки Т-72Б3 Андрей Аркадьев В результате модернизации улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности. © Фото: Минобороны России Министерство обороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода. Отмечается, что техника оснащена новыми двигателями и современной системой управления огнем. «Работы производились в рамках Гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3», - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в результате модернизации улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу. Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика