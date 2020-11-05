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Минобороны России получило модернизированные танки Т-72Б3

Андрей Аркадьев
12:15 05.11.2020
В результате модернизации улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.
Минобороны России получило модернизированные танки Т-72Б3
© Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода. Отмечается, что техника оснащена новыми двигателями и современной системой управления огнем.

«Работы производились в рамках Гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате модернизации улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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