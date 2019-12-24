Шойгу: ВКС России получат в 2020 году более 100 летательных аппаратов
Кроме того, российские ВКС получат четыре полковых комплекта С-400 «Триумф».
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ВКС России в 2020 году получат 106 летательных современных самолетов, вертолетов и беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства.
«В воздушно-космические силы и военно-морской флот поставить 106 новых и модернизированных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь"», - сообщил Шойгу.
Также в ходе своего выступления министр сообщил, что ракетные бригады сухопутных войск перевооружены на комплексы «Искандер».