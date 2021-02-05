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Шойгу заявил, что МО доложит Путину о наработках по развитию высокоточного оружия большой дальности

Андрей Аркадьев
12:02 05.02.2021
На основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности.
Шойгу заявил, что МО доложит Путину о наработках по развитию высокоточного оружия большой дальности
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ в апреле доложит Владимиру Путину о наработках по развитию высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооруженных сил страны. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения» в подмосковном Реутове.

«Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», - сказал он.

По словам министра, на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности.

«Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи», - сказал Шойгу.

Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа акционерным обществом «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения».

Глава военного ведомства проинспектировал производственную базу по тематике работ в интересах министерства обороны, а также уникальные установки стендовой базы предприятия, которые позволяют, подвергая изделия всевозможным видам испытаний, достичь высочайшего уровня их надежности.

Также министр осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения, выставку изделий ракетно-космической техники, разработанных на заводе за более чем 75 лет работы.

Кроме того, главе военного ведомства продемонстрировали комплекс теплопрочностных испытаний, позволяющий имитировать различные полетные условия, включая космический вакуум и нагрев до температур свыше 2000 градусов по Цельсию, а также самый большой в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15.

В завершение работы на предприятии Шойгу провел рабочее совещание с руководителями ряда крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса страны, представителями различных министерств и ведомств. На совещании были обсуждены вопросы развития высокоточного оружия большой дальности, оснащения им Вооруженных сил РФ и перспективы закупки гиперзвукового вооружения.

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