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Боевая подготовка войск: военные ЗВО принимают участие в учениях в шести регионах РФ

Виктория Ивашечкина
20:57 27.01.2021
В мероприятиях участвуют органы управления армии, подразделения бригады связи, танковые, мотострелковые соединения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Свыше 3,5 тысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) привлечены к масштабным учениям в шестии регионах России.

Свыше 3,5 тысячи военных соединений и воинских частей гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской областях и Подмосковье приступили к проведению плановых учений в 6 регионах России.

Расчеты и экипажи отработали проверку сигналов оповещения, выход боевых машин из парков военной техники в назначенные районы, развертывание на военных полигонах для отработки оборонительных действий.

Уточняется, что к проверке привлечены органы управления армии, подразделения бригады связи, танковые, мотострелковые, артиллерийские, ракетные, зенитно-ракетные соединения.

Комиссия штаба армии проверит качество выполнения мероприятий боевой подготовки войск, обеспечение скрытности выдвижения на неизвестные полигоны, организацию единой системы управления, развертывания полевых узлов связи, отработку задач по охране и обороне районов.

В ходе выдвижения будут также отрабатываться вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, вводные по отражению нападений условного противника и ориентированию на незнакомой местности.

Всего к плановым учениям привлечено свыше 600 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3, артиллерийские и ракетные системы Мста-С-М2, Нона-АСВК, Ураган, Торнадо-Г, Искандер-М.

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