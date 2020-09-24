Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ (ЮФО), где на полигоне Капустин Яр пройдет основной этап стратегических учений «Кавказ-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020», которые продлятся до субботы, 26 сентября. В ходе учений предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Основные действия проходят на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.