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Авиация ракетно-бомбовым ударом уничтожила аэродром противника на учениях «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
17:26 22.09.2020
Пара истребителей Су-30СМ нанесла удар по зенитно-ракетным комплексам условного противника.
Авиация ракетно-бомбовым ударом уничтожила аэродром противника на учениях «Кавказ-2020»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи самолетов Су-24М, Су-34, Су-30СМ и МиГ-29СМТ ракетно-бомбовыми ударами уничтожили аэродром и средства ПВО условного противника на полигоне Ашулук в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Самолеты Су-24М, Су-34, Су-30СМ, МиГ-29СМТ ВКС РФ  успешно отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по аэродромам условного противника и колоннам выдвигающихся диверсионно-разведывательных формирований. Все цели уничтожены», - рассказали во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Согласно сценарию учений, пара истребителей Су-30СМ нанесла удар по зенитно-ракетным комплексам условного противника, осуществляющим прикрытие аэродрома. Бомбометание выполнялось с высоты 400 метров фугасными авиационными бомбами.

Затем звено истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесло удар по аэродрому с применением штурмовых авиационных бомб, а бомбардировщики Су-24М уничтожили самолеты противника на стоянках аэродрома.

Также Су-30СМ и МиГ-29СМТ бомбовыми ударами уничтожили мотопехотную колонну условного противника, находящуюся на марше.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в Афганской и Чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

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