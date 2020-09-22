Около 170 журналистов примут участие в финальном этапе учений «Кавказ-2020»

Около 170 журналистов из России и еще 13 стран мира приглашены на финальные этапы стратегических командных учений «Кавказ-2020».

«На ключевые эпизоды стратегических командных учений "Кавказ-2020" приглашено около 170 отечественных и иностранных журналистов. Представители ведущих СМИ прибыли из Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Исландии, Италии, Ирака, Китая, Мьянмы, Пакистана, США, Франции и Японии», - сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Отечественные и иностранные представители СМИ увидят самые зрелищные эпизоды учений на основных российских полигонах Ашулук, Капустин Яр, Прудбой, Турали и Раевский.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.