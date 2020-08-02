Девяносто лет ратных подвигов: в России отмечают День ВДВ

За 90 лет своей службы ВДВ вписали не одну героическую страницу в историю страны. Днем рождения войск считается 2 августа 1930 год, когда в небе под Воронежем раскрылись 12 куполов первых десантников.

Тогда никто и подумать не мог, что спустя годы ВДВ станет отдельным родом войск, да еще и со статусом оперативного резерва верховного главнокомандующего, президента страны.

Под Рязанью сегодня, 2 августа, десантники провели учения. Цель маневров - одним броском форсировать реку, штурмом взять аэродром и удерживать до подхода основных сил.

Впервые на управляемых платформах в экспериментальном порядке десантировали самые современные БМД. Командиры подразделений использовали комплексы связи и управления «Стрелец». Это портативные миникомпьютеры, с помощь которых можно навести артиллерию, передать или получить любую информацию.

Первое боевое крещение десантники получили еще в 1929 году. В осажденный басмачами город Гарм в Таджикистане был высажен отряд красноармейцев. А уже позднее было принято решение создать в Красной Армии авиамотодесантный отряд. Это подразделение подобного рода стало первым в мире. Участвовали десантники в Финской войне в 1939, а к 1941 году в войсках их было уже порядка 8000 тысяч.

«Крылатая пехота» выполнила десятки операций в годы войны в Афганистане. Нет, наверное, ни одного десантника того поколения, кто бы не выполнял интернациональный долг. Там юные мальчишки слишком быстро становились мужчинами, а офицеры возвращались, имея колоссальный боевой опыт за плечами.

Авторитет и даже некую зависть российские «голубые береты» уже давно завоевали и у коллег других армий мира. Чего стоит один только приштинский марш-бросок в Югославии. Когда ребром встал вопрос о том, чьи силы займут международный аэродром Слатина. Десантники РФ первыми оказались на взлетно-посадочной полосе. Силы коалиции со стороны Великобритании пытались сажать вертолеты, выдавливать с аэродрома наши войска танковой колонной, но «крылатая пехота» не уступила и показала всю серьезность своих намерений. В городах и селах российских солдат местное население встречало, как освободителей, забрасывая броню букетами цветов.

Сейчас ВДВ развиваются, как силы быстрого реагирования. Впервые в апреле этого года в районе архипелага Франца Иосифа прошло десантирование подразделения спецназа Воздушно-десантных войск с высоты 10 тысяч метров. Такое десантирование позволяет действовать скрытно в любом регионе.

Сейчас в десантные войска в приоритетном порядке поступает самая современная техника и вооружение. До конца года они получат десятки новых БМД, порядка 15 тысяч парашютных систем.

О новинках и переоснащении ВДВ говорил и министр обороны Сергей Шойгу на полигоне Алабино перед тем, как обратился к десантникам с поздравлениями по случаю 90-летнего юбилея войск. Помимо Шойгу в Алабино присутствовали командующий ВДВ Андрей Сердюков и некогда заместитель министра обороны, командующий силами специальных операция, а сейчас губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На полигоне десантники продемонстрировали высоким гостям свою выучку и мастерство. Каждый боец показал, что владеет любым видом оружия, умеет управлять любой техникой. По тревоге в один марш-бросок подразделения готовы оказаться в любой заданной географической точке.