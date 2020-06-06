Подлодки Северного флота провели «дуэли» со стрельбой торпедами в Баренцевом море

Подводные лодки Кольской флотилии Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Торпедные стрельбы по подводным целям прошли в «дуэльном» формате, рассказали в пресс-службе Северного флота.

«Каждая из них (подлодок) выпустила по противнику по две практические торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом», - говорится в сообщении.

Во время учений подводники также отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования. После выполнения задач экипажи субмарин вернулись в пункты базирования на Кольском полуострове.