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Специалисты МО РФ приступили к подготовке площадки для полевого госпиталя в Забайкалье

Роман Захаров
08:56 05.06.2020
Подразделениями инженерных войск проводится оборудование подъездных путей к площадке размещения полевого мобильного госпиталя.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Министерства обороны РФ приступили к подготовке площадки, предназначенной для размещения полевого многопрофильного госпиталя Восточного военного округа (ВВО) в Чите.

«После получения задачи была проведена рекогносцировка по размещению мобильного полевого госпиталя. В ходе проведения рекогносцировки была выбрана площадка, не требующая дополнительного инженерного дооборудования», - рассказал начальник инженерных войск 29 общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Анатолий Романовский.

Он добавил, что сейчас подразделениями инженерных войск проводится оборудование подъездных путей к площадке размещения медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений ВВО совершает марш на штатной технике протяженностью более 700 километров из города Кяхта (Республика Бурятия) в Читу.

В составе полевого медицинского подразделения находятся 133 военнослужащих, включая 72 медицинских специалистов, а также 31 единица спецтехники ВС РФ.

Мобильный многопрофильный госпиталь - это полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений. Он предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указаниями главы российского Министерства обороны генерала армии Сергея Шойгу военнослужащие ВВО приступили к оперативной переброске из Бурятии в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

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