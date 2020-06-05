Северный флот РФ приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, зашедшим в Баренцево море

Силы Северного флота начали отслеживать действия фрегата Военно-морских сил Франции после того, как он зашел в Баренцево море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата УРО "Аквитания" ВМС Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», - говорится в сообщении.

Многоцелевые фрегаты FREMM разработаны компаниями DCNS/Armaris (Франция) и Fincantieri (Италия). Созданы для борьбы с подводными лодками, авиацией и нанесения ударов по наземным целям. Оснащены в том числе управляемым ракетным вооружением.

В начале мая в Баренцево море зашли три эсминца США и один фрегат Великобритании, входящие в корабельную ударную группу объединенных Военно-морских сил НАТО. Северный флот взял их на сопровождение. Вскоре корабли покинули море.