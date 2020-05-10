На страже суверенитета и безопасности: Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с 9 Мая и успешным завершением учебы. Глава государства выразил уверенность, что они всегда будут держать равнение на поколение победителей.

«Вы, офицеры России, – наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что перед выпускниками стоит большая и ответственная работа: армия должна всегда быть сильной, отвечать на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь граждан.

В связи с этим, подчеркнул президент, в стране и дальше будут совершенствовать Вооруженные силы.

«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», - заявил Путин.

Он также отметил, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий. Государство, по его словам, в свою очередь сделает все, чтобы обеспечить военнослужащим достойные условия службы и жизни.