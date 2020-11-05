Военнослужащие ЮВО прибыли в Пакистан на учения «Дружба-2020»
Учения «Дружба-2020» пройдут с 5 по 21 ноября.
© Фото: Минобороны России
Военнослужащие Южного военного округа прибыли в Пакистан на учения «Дружба-2020». В республику их доставили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76, сообщает пресс-служба ЮВО.
В Пакистан отправились более 70 военнослужащих роты специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, а также офицеры штаба руководства.
Военнослужащие двух стран обменяются опытом, а также уничтожат условных боевиков в ходе учений.
Российско-пакистанские учения «Дружба-2020» пройдут с 5 по 21 ноября. Церемония открытия запланирована на 8 ноября в населенном пункте Тарбела.