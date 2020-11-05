Здания взлетают на воздух: военные инженеры снесли аварийные строения в Приамурье
Там, где здания нельзя разобрать или разрушить с помощью техники, делают подрывы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные инженеры Восточного округа завершили работы по разбору зданий бывших военных объектов в Амурской области.
В общей сложности было снесено 16 сооружений, находившихся в аварийном состоянии. Большую часть зданий разрушили направленными взрывами.
Фрагменты домов и небольшие сооружения разобрали с помощью тяжелой техники. Специально для этого задействовали инженерную машину разграждения на базе танка.