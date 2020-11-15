Минобороны показало обновленную карту района проведения миротворческой операции в Карабахе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского миротворческого контингента.

Основу контингента составляет 15 отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Самолетами военно-транспортной авиации продолжается перевозка в Армению личного состава, вооружения, военной и специальной техники. Всего с 10 ноября выполнено 118 самолето-рейсов, в том числе за последние сутки 23 самолета-рейса. Продолжается оперативное развертывание основных сил российского миротворческого контингента.

В целях организованного ввода миротворческого контингента с 10 ноября выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы).

В субботу, 14 ноября, подразделениями 15 отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности «Север».

В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти – в северной.

Управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта, развернутого в Степанакерте. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения

В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха.

В целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.