Армия Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 12-часовой полет над акваториями северных морей Вадим Синицын На отдельных участках российские ракетоносцы сопровождали силы ВВС иностранных госурадств — Норвегии и Великобритании. © Фото: ТРК "Звезда" Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 12-часовой полет над водами Норвежского, Северного и Баренцева морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. На отдельных участках российские ракетоносцы сопровождали силы ВВС иностранных госурадств — Норвегии и Великобритании, представленные истребителями Eurofighter Typhoon и F-16. Также Ту-160 на отдельных этапах маршрута сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ. Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика