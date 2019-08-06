Это невероятно сложно: корреспондент «Звезды» провел тест-драйв военного КамАЗа

Россияне одержали победу в индивидуальной гонке «Военного ралли» на АрМИ-2019. Они преодолели путь в 90 километров по рельефной местности.

Состязания проходят на военных автомобилях КамАЗ. Катание на них достаточно жесткое, а иногда – травмоопасное. Для управления КамАЗом необходимы специальные навыки.

Опробовать вождение на автомобиле решил корреспондент «Звезды» Константин Худолеев.

Стартует КамАЗ со второй передачи и быстро набирает скорость. По правилам ралли более 70 км/ч разгоняться нельзя, однако не профессионалу сложно набрать скорость и 20 км/ч, а тем более преодолеть все препятствия.

«Особенность этого грузовика состоит в том, что колеса расположены не спереди, а под кабиной, поэтому чтобы вписаться в поворот, нужно дождаться, когда автомобиль достигнет его вершины и только после этого начинать вращать рулевое колесо», - рассказал Худолеев.

Грузовой автомобиль способен с легкостью миновать не только искусственные препятствия, но и горные рельефы, а также песчаные участки с резкими подъемами и спусками.

Конкурс «Военное ралли» завершится 10 августа.