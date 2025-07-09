Военнослужащий ВСУ Сергей Выхресть рассказал, что добровольно сдался в плен российским военнослужащим в районе села Меловое Харьковской области. По его словам, он не видит смысла продолжать участие в боевых действиях со стороны Украины.

«Мне 26 лет, у меня проблемы со здоровьем. Ради чего воевать? За власть, которая все продала?» - сказал Выхресть на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Солдат сообщил, что ранее участвовал в штурмовых действиях, но после одного из боев осознал, что следующий может стать для него последним. Он сдал оружие, покинул часть и отправился домой, однако позже был задержан сотрудниками украинских служб правопорядка. По его словам, при допросе его пытали током, требуя вернуться на фронт.

Вместе с сослуживцами Выхресть решил добровольно сдаться в плен.

О переходе Мелового под контроль российских сил Минобороны РФ сообщило 3 июля. Как тогда отмечалось, населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север». Тогда же стало известно, что в Донецкой Народной Республике под контроль российской стороны перешел и населенный пункт Разино, взятый бойцами группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.