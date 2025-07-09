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Фонд «Защитники Отечества» и ФМБА обеспечили реабилитацию по слуху ветеранам СВО

В течение года специалисты Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России осуществили прием в 22 регионах.
2025-07-09 18:27:07
© Фото: фонд «Защитники Отечества» © Видео: фонд «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России организовал слуховую реабилитацию для ветеранов СВО. Ветераны проходят обследование в Национальном центре оториноларингологии ФМБА России после лечения, в том числе кохлеарной имплантации и слухопротезирования.

Реабилитация проводится по решению статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ и главы фонда Анны Цивилевой и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. С начала года врачи центра осмотрели более 650 участников СВО, ветеранов и членов их семей в 22 регионах. У более 400 выявлены серьезные нарушения слуха, требующие высокотехнологичной помощи.

«Фонд "Защитники Отечества" обеспечивает ветеранов специальной военной операции современными слуховыми аппаратами, как инвалидов, так и тех, кто не имеет этого статуса, но, по мнению специалистов, в нем нуждается», - отметил зампред фонда по медицинской поддержке Сергей Вылегжанин.

По словам руководителя научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ «НМИЦО ФМБА России» доктора медицинских наук Антона Мачалова, проект охватывает пациентов с полной потерей слуха, которым помогает кохлеарная имплантация, и слабослышащих, которые обеспечиваются высокотехнологичными устройствами для поддержки слуха.

Руководитель центра Николай Дайхес подчеркнул, что фонд и ФМБА наладили эффективную модель помощи, включая операции и последующие реабилитации. Этот опыт планируется масштабировать и на гражданское население.

Один из участников программы, ветеран Владимир Навроцкий, отметил, что после лечения смог вновь слышать.

«Это слезы и непередаваемые ощущения - просто слышать. Большое спасибо», - поделился он.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента России Владимира Путина. Его задача - комплексная поддержка ветеранов СВО, включая медико-социальную помощь, юридическое сопровождение, переобучение и адаптацию жилья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ветераны #слух #реабилитация
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