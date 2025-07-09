Снаряды «Града» группировки «Днепр» поразили пункт управления дронами ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил точку взлета и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен после выявления цели средствами воздушной разведки. В результате украинская сторона понесла потери в живой силе и технике, а также лишилась возможности оперативно использовать беспилотные летательные аппараты на данном участке боевых действий.

«Наша воздушная разведка обнаружила точку взлета БПЛА. Поступила цель - выехали, выпустили 10 снарядов. Поразили цель, доложили, сказали "перекат" - мы перекатились», - рассказал командир взвода с позывным Алатырь.

В Минобороны отметили, что действия расчета РСЗО стали частью комплексной операции с участием подразделений группировки «Днепр». Уничтожение узла управления беспилотниками, по оценке военнослужащих, снизило эффективность разведки и наведения огня противника.

Ранее ведомство сообщило, что расчет «Града» группировки войск «Юг» нанес удар по позициям ВСУ в районе Константиновки на Краматорско-Дружковском направлении. Наведение осуществлялось с помощью БПЛА, зафиксировавшего опорный пункт и технику противника. Ударом были поражены живая сила и техника украинской армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.