В России отмечают День ВДВ

В России отмечается День ВДВ. Ровно 89 лет назад, 2 августа 1930 года, на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые подразделение в количестве 12 человек было десантировано в тыл условного противника на парашютах.

С профессиональным праздником военнослужащих Воздушно-десантных войск поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за преданную службу и ратный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов на благо Отечества!», - говорится в приказе главы военного ведомства.

Министр в тексте приказа также отметил, что постоянно совершенствуя боевую выучку и профессиональное мастерство, «голубые береты» успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях, при этом достойно продолжая славные традиции своих предшественников.

Более четырехсот военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.