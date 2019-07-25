Вооружен всем, чем можно: главное о фрегате «Адмирал флота Касатонов»

Зрители Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте увидят больше 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Одним из них станет сторожевой фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Водоизмещение корабля составляет 5400 тонн, длина - 135 метров, ширина - 16 метров, а скорость - 30 узлов.

На вооружении фрегата «Адмирал флота Касатонов» состоят 130-мм артиллерийская установка А-192 и две установки зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш».

Также у корабля имеются две установки универсального корабельного стрельбового комплекса для ПКР 3М55 «Оникс» и ЗРК «Полимент Редут».

На вооружении у фрегата есть и вертолет Ка-27.