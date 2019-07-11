Десантирование спецназа без парашюта и разгром противника: кадры учений под Самарой

Более 500 военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа провели в Самарской области тактико-специальное учение с применением армейской авиации.

«По замыслу учения на подконтрольную боевиками территорию спецназовцев доставили вертолеты Ми-8АМТШ-В, после чего военнослужащие десантировались беспарашютным способом в тыл незаконного вооруженного формирования», - рассказали в Минобороны РФ.

Военнослужащие устроили засаду и уничтожили бронетехнику, стоящую в охранении из РПГ-26 «Аглень» и разрозненные группы условного противника из штатного вооружения, захватив важные документы.

«Также разведчики отработали задачи по эвакуации условно раненых на вертолетах», - добавили в ведомстве.

Всего в учении было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.