Проплыть стометровку и занять высоту: десантники оценили тренажеры в новом комплексе под Новороссийском

Бойцы 7-й десантно-штурмовой дивизии отработали тактическое взаимодействие. По легенде учений, прошедших на полигоне «Четыре стихии» под Новороссийском, противник укрылся в здании и занял оборону.

Во встречном бою все решают огневая мощь, натиск и маневр. Если занять неправильную позицию, то перевес может сразу перейти на сторону неприятеля.

«Дивизия отрабатывает все основные элементы, так мы десантно-штурмовое подразделение, мы выполняем задачи и в горной местности, на воде на суше, в воздухе», - объяснил «Звезде» помощник командира батальона по горной подготовке Максим Джепа.

Седьмая десантно-штурмовая дивизия - единственная дивизия, имеющая приставку «горная». И альпинистской подготовке здесь уделяют особое значение.

Этим летом дивизия приняла участие в масштабных учениях в Крыму. С четырех десятков самолетов Ил-76 на полигон «Опук» выброску совершили почти 2,5 тысячи бойцов. И это лишь часть боевой подготовки ВДВ.

«Военнослужащими войск совершено свыше 157 тысяч прыжков с парашютом и десантировано более 400 единиц военной и специальной техники», - сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Для современной боевой подготовки важна инфраструктура. Командующий ВДВ во время рабочей поездки открыл новый спорткомплекс. Первыми его посетили разведчики, которые проплыли стометровку с автоматами за плечами.

Форсировать водные преграды десантники могут и на боевых машинах. Их стрелки и водители могут оттачивать мастерство не только на полигоне, но и на специальных тренажерах, где все, как в настоящих БМД. Только не нужны ни боеприпасы, ни топливо.

Заниматься на тренажере не только дешевле, но и комфортнее, чем на полигоне. А главное, что инструктор может смоделировать для десантника почти любую экстремальную ситуацию, будь то плохие погодные условия или внезапное появление гранатометчиков противника.

График занятий бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии спланирован на полгода вперед. По армейскому расписанию, учебный год только начался.