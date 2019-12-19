Сердце российской армии: как работает Национальный центр управления обороной

Телеканал «Звезда» публикует репортаж из Национального центра управления обороной, которому исполнилось 5 лет.

Главная цель создания НЦУО - координация действий Вооруженных сил Российской Федерации и поддержания их в боеспособном состоянии, а также для выполнения других информационных и координационных задач по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.

В круглосуточном режиме сотрудники Центра отслеживают происходящее во всех воинских частях, на полигонах, держат связь в том числе с гражданскими компаниями, задействованными в исполнении гособоронзаказа.

Вся полученная информация тщательно анализируется, что позволяет экономить значительные средства из госбюджета, а также контролировать реальное состояние вооруженных сил.

Кроме того, дежурные генералы, опираясь на данные ГРУ и других структур, проводят мониторинг происходящего как у российской границы, так и далеко за ее пределами. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, он заслушивает доклады дежурных генералов по нескольку раз в день.

В центре существует система прогнозирования возникновения вооруженных конфликтов, которая способна предугадывать появление «горячей точки» и предлагать варианты действий в сложившейся ситуации.

Подробнее о НЦУО можно узнать из нового выпуска программы «Военная приемка».