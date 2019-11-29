Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот

В этом году Черноморский флот пополнился пятью новыми кораблями и катерами. В состав флота вошли патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», морской тральщик «Иван Антонов», а также три десантных катера. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

В состав вспомогательного флота вошли морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.

Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Ингушетия» примут в состав ЧФ в конце нынешнего года, он находится на завершающей стадии госиспытаний. Кроме того, в следующем году запланированы поставка и прием в состав флота еще 16 кораблей и судов обеспечения.

«Ингушетия» является восьмым кораблем проекта 21631 модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта оборудованы универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для уничтожения целей на воде и суше.

В октябре с малого ракетного корабля «Град Свияжск» прошли пуски ракет «Калибр» в рамках учений «Гром-2019».