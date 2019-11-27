Российские военные проведут учения «Кавказ» в 2020 году

Российские вооруженные силы проведут в следующем году учения «Кавказ», в которых в том числе примет участие Черноморский флот. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

В 2019 году прошли масштабные командно-штабные учения «Центр-2019», в ходе которых впервые с 1981 года был успешно десантирован парашютно-десантный полк.

Всего в маневрах были задействованы 20 тысяч единиц техники, почти 600 летательных аппаратов, 15 судов обеспечения и 128 тысяч военнослужащих из России, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.