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Шойгу рассказал о попытках Запада расколоть отношения Москвы и Минска

Ян Брацкий
12:51 25.10.2019
Глава российского оборонного ведомства отметил, что сегодня приоритетами двух государств должна стать согласованная политика в области обороны.
Шойгу рассказал о попытках Запада расколоть отношения Москвы и Минска
© Фото: Андрей Александров, РИА Новости

Запад ведет масштабную информационную кампанию, главной целью которой является дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии.

С таким заявлением на заседании совместной комиссии коллегии военных ведомств России и Белоруссии выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России. На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», - заявил Шойгу.

При этом, обстановка на западном стратегическом направлении, по оценке министра, остается напряженной. Руководство североатлантического альянса (НАТО) продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе, усиливая там свое военное присутствие.

«В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение», - добавил министр обороны России.

По словам главы российского оборонного ведомства, основное внимание уделяется развитию региональной группировки войск и совместной оперативной и боевой подготовке.

Сергей Шойгу особо отметил, что сегодня приоритетами Москвы и Минска должны стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры.

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