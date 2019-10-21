На второй день Всемирных военных игр в Китае россияне завоевали 16 наград

Только за один второй день Всемирных военных игр, которые проходят в китайском городе Ухане, сборная России завоевала 16 наград. В копилку национальной команды вошли шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

В общем медальном зачете россияне занимают вторую строчку. Наша страна завоевала 31 награду, среди которых 10 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. На первом месте расположилась сборная Китая. В ее копилке 44 награды: 26 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Всемирные военные игры проводятся раз в четыре года. Первые прошли в Риме в сентябре 1995 года. VII Летние Всемирные военные игры будут проходить с 18 по 27 октября. На торжественной церемонии, проходившей 18 октября, председатель КНР Си Цзиньпин объявил Игры официально открытыми. Также он встретился с представителями иностранных военных делегаций.

В этом году ожидается, что Военные игры станут самыми масштабными за всю историю их проведения. В китайском Ухане собрались 9,3 тысячи армейских атлетов из 109 стран мира. Они будут соревноваться по 329 дисциплинам 27 видов спорта.