В Минобороны рассказали о создании Арктической экспедиционной группировки

В России появилась Арктическая экспедиционная группировка, созданная на базе Кольской флотилии. Об этом сообщил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Подчеркивается, что в этом году корабли и суда СФ впервые совершили трансарктический переход из Баренцева моря в акваторию Тихого океана и обратно за одну навигацию.

«Моряки получили большой практический опыт. Плавание по проливу Вилькицкого, по морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому проходило уже в сложной навигационной обстановке», - сказал вице-адмирал.

Отличительной чертой плавания он назвал также переход через Восточно-Сибирское море, когда два с половиной дня корабли шли в сложных ледовых условиях. тем не менее, эта задача была выполнена благодаря высокому профессионализм капитанов и командиров.

Ранее Арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке десанта на Чукотке.