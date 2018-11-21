«Терминаторы» над островом Врангеля: вертолетчики ВКС РФ заступили на дежурство в Арктике

Экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа заступили на дежурство в Арктической зоне.

Как сообщила пресс-служба ВВО, в Арктику отправились летчики авиаполка, дислоцированного в Забайкальском крае. Они будут выполнять задачи по доставке грузов и личного состава.

«Летный состав на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ также будет выполнять задачи по доставке продовольствия в отдельные радиолокационные подразделения на острове Врангеля и мысе Шмидта», - говорится в сообщении.

В период дежурства экипажи будут осуществлять мероприятия, направленные на проведение ротации военнослужащих, несущих дежурство в Арктической зоне ответственности округа.

Уточняется, что маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности сильным ветром, что требует от летного состава высочайшего мастерства и опыта.