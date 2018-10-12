Эксперт рассказал о причинах проведения учений стратегических ядерных сил России

Подтверждение надежности системы боевого управления стратегическими ядерными силами России стало причиной проведения учений СЯС в нашей стране. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Важно было проверить систему боевого управления стратегическими ядерными силами. Это ключевой компонент. Необходимо было обеспечить безусловное доведение полетных заданий по линиям системы боевого управления и выполнить это в установленные нормативом сроки», - отметил эксперт.

Мураховский подчеркнул, что на учениях отрабатывался наиболее сложный вид ответного удара по потенциальному агрессору - ответно-встречный, когда время на принятие решения, доведение полетных заданий и выполнение пусков стратегических ядерных средств крайне ограничено.

По мнению эксперта, система проверялась в полном объеме, а экипажи дальней авиации и подводных лодок, а также расчеты ракетных войск стратегического назначения свои задачи выполнили безупречно. Все пуски прошли в штатном режиме, а полезная нагрузка ракет прибыла в заданные районы, отметил Мураховский.