Из зоны деэскалации в Идлибе выведут тяжелое вооружение
Подписанный по результатам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана меморандум предполагает вывод тяжелого вооружения из зоны демилитаризации, которая проходит по периметру идлибской зоны деэскалации на глубину от 15 до 20 км в срок до 10 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии российского военного ведомства.
Кроме того, до 15 октября должны быть выведены все радикальные формирования ИГИЛ* и Джабхат-ан-Нусра**.
По словам министра, в ходе переговоров была проведена большая работа по определению маршрутов дальнейшего развития передвижения транспорта из Алеппо в Хаму и из Алеппо в Латакию.
Он также подчеркнул, что на переговорах также обсуждались вопросы совместной службы российских и турецких военных в зонах демилитаризации.
* Террористическая группировка, запрещена в РФ. ** Террористическая группировка, запрещена в РФ.