Десантники приступили к погрузке боевой техники в самолеты
Масштабные учения ВДВ и ВТА, проходящие на территориях пяти регионов России, переходят в активную фазу.
Военнослужащие Воздушно-десантных войск производят погрузку боевой техники на борты тяжелых военно-транспортных самолетов на аэродромах Ивановской и Ульяновской областей.
В России продолжаются крупные учения частей ВДВ и военно-транспортной авиации ВКС России.
Как сообщалось ранее, самолетам ВТА предстоит переброска десантников и бронированной техники на огромные расстояния.
Напомним, что главной особенностью маневров станет взаимодействие командиров всех степеней с целью управления подразделениями различных родов войск, таких как авиация, десант, артиллерия, ПВО, тыловое и техническое обеспечение. Именно это необходимо в современном бою на масштабном театре боевых действий.