Десантники приступили к погрузке боевой техники в самолеты

Военнослужащие Воздушно-десантных войск производят погрузку боевой техники на борты тяжелых военно-транспортных самолетов на аэродромах Ивановской и Ульяновской областей.

В России продолжаются крупные учения частей ВДВ и военно-транспортной авиации ВКС России.

Как сообщалось ранее, самолетам ВТА предстоит переброска десантников и бронированной техники на огромные расстояния.

Напомним, что главной особенностью маневров станет взаимодействие командиров всех степеней с целью управления подразделениями различных родов войск, таких как авиация, десант, артиллерия, ПВО, тыловое и техническое обеспечение. Именно это необходимо в современном бою на масштабном театре боевых действий.