Масштабные учения десантников и ВТА стартовали в четырех российских регионах

В маневрах принимали участие более 2,5 тысяч военнослужащих и пятисот единиц военной техники, из них около двухсот - бронированной (БМД-4М, БМД-2К-АУ, БТР-МДМ, БМД-КШ), сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Парашютный десантный полк на время учений был усилен двумя дивизионами минометных установок 2С-9 «Нона». Кроме того, в его состав вошла гаубичная батарея Д-30, зенитно-ракетная батарея «Стрела-10М» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба».

Ранее авиационные полки, базирующиеся на аэродромах Ростовской, Псковской и Оренбургской областей, совершили перелеты в Ивановскую и Ульяновскую области.

Предпогалается, что выброска будет совершена в том числе и самым сложным способом - с экипажами внутри боевых машин.

После приземления десантники преодолеют водную преграду и приступит к ликвидации «противника».