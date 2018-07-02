Работы Сергея Шойгу выставят в музее военных художников в Хакасии

В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова открылся художественно-выставочный проект под названием «Несокрушимая и легендарная». Об этом сообщает Министерство обороны России.

Проект создан Департаментом культуры Министерства обороны России и приурочен к 100-летию создания Рабоче-крестьянской красной армии.

В музее представлены работы Студии военных художников имени М. Б. Грекова, предметы из фондов Центрального музея вооруженных сил, а также графика, живопись и резьба по дереву министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Главный акцент выставки - картина «Рождение Красной Армии», созданная в 1954 г. В. К. Дмитриевским, И. В. Евстигнеевым и Г. И. Прокопинским. Это художественная интерпретация событий 1918 года под Псковом. На картине изображены подлинные участники тех событий - командир А. И. Черепанов и медсестра А. Д. Золовецкая.

Также в экспозиции представлены как работы молодых грековцев, так и картины ветеранов, завоевавшие любовь и признание зрителей.