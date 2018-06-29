Двадцать летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю

В течение недели двадцать иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку у границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Со стороны ВКС РФ было произведено пять подъемов истребителей из состава дежурных по противовоздушной обороне сил с целью недопущения нарушения государственной границы России. Нарушений воздушного пространства РФ при этом допущено не было.

За прошедшую неделю российские военные специалисты также провели ряд инспекций на территории иностранных государств. Одна из них прошла в США с целью проверки исполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, аналогичную инспекцию провели американские специалисты на территории РФ. Еще две прошли в Тунисе и Болгарии в рамках соглашения по Венскому документу-2011.