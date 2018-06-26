Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом

Вице-адмирал Александр Моисеев был назначен командующим Черноморским флотом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом», - сообщили в отделе информобеспечения флота.

Бывший командующий Черноморским флотом - адмирал Александр Витко - направлен на новое место службы в Главное командование ВМФ России, добавили в пресс-службе.

Алексндр Моисеев прославился на Северном флоте, где дослужился до должности командующим Подводными силами. Участвовал в подготовке и выполнении 23 стрельб баллистическими ракетами и 13-ти дальних походах, в том числе подо льдами Северного полюса.

В 2011 году ему было присвоено звание героя Российской Федерации, он также награжден орденом «За военные заслуги» и является кавалером двух орденов Мужества. В ноябре 2017 года Александр Моисеев был назначен заместителем начальника Генерального штаба.